Во Франции школы проведут в понедельник памятные церемонии после убийства учителя

Министр национального образования Габриэль Атталь отметил необходимость "лучше защищать безопасность тех, кто преподает в школе", физическую безопасность учеников и учителей

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Школы во Франции в понедельник проведут церемонии в память об учителе, который был убит в результате нападения на школу в Аррасе бывшего ученика, вооруженного ножами. Об этом заявил министр национального образования Франции Габриэль Атталь.

"В понедельник будет день солидарности с нашими преподавателями, в 14:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) состоится минута молчания", - заявил он на церемонии в Сорбонне, где в субботу ожидается вручение премии имени Самюэля Пати - школьного учителя, которого убил радикальный исламист 16 октября 2020 года. "В начальной школе это время почитания и памяти может принимать другие формы, учитывая возраст учеников", - добавил министр.

Также, по словам Атталя, все занятия до 10:00 (11:00 мск) будут отменены, чтобы преподаватели могли встретиться в спокойной обстановке и подготовиться к памятной церемонии. "Мы должны лучше защищать безопасность тех, кто преподает в школе, физическую безопасность наших учеников и наших учителей", - заявил Атталь. Он также выразил мнение, что убийство Пати три года назад, как и произошедшее в пятницу нападение, стало "попыткой мракобесия затушить свет" просвещения.

Усиленные меры безопасности во Франции были приняты после того, как 20-летний бывший ученик школы в коммуне Аррас напал с ножом на людей в учебном заведении. От его рук погиб учитель литературы. Охранник школы госпитализирован в тяжелом состоянии, еще один учитель находится в состоянии средней тяжести. К настоящему моменту в связи с этим нападением задержаны 10 человек: преимущественно родные и близкие нападавшего, а также двое граждан Белоруссии, которые общались с ним накануне.

Нападение в Аррасе произошло почти через три года после убийства Пати, которое произошло 16 октября 2020 года. Тогда преступник перерезал ему горло, после чего пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен. Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати рассказал детям о карикатурах на пророка Мухаммеда. Подобные изображения уже становились поводом для террористических нападений во Франции.