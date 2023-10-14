14 октября, 15:00
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху посетил район у Газы и спросил военных о готовности к следующему этапу операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева). EYEPRESS via Reuters Connect
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева)
© EYEPRESS via Reuters Connect

Израильские военные в ответ на вопрос премьер-министра утвердительно кивали

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил граничащий с сектором Газа район и спросил дислоцированных там военных о готовности к "следующему этапу" операции в палестинском анклаве. Видео встречи главы кабмина с военнослужащими распространила канцелярия премьера.

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"Вы готовы к следующему этапу?" - задавал премьер на видео вопросы военным, пожимая им руки. "Наступает следующий этап", - добавлял Нетаньяху, не приводя других подробностей.

Израильские военные на вопрос о готовности к "следующему этапу" утвердительно кивали в ответ. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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