Нетаньяху посетил район у Газы и спросил военных о готовности к следующему этапу операции

Израильские военные в ответ на вопрос премьер-министра утвердительно кивали

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил граничащий с сектором Газа район и спросил дислоцированных там военных о готовности к "следующему этапу" операции в палестинском анклаве. Видео встречи главы кабмина с военнослужащими распространила канцелярия премьера.

"Вы готовы к следующему этапу?" - задавал премьер на видео вопросы военным, пожимая им руки. "Наступает следующий этап", - добавлял Нетаньяху, не приводя других подробностей.

Израильские военные на вопрос о готовности к "следующему этапу" утвердительно кивали в ответ.