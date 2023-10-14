СМИ: "Хезболлах" обстреляла наблюдательный пункт израильской армии в Шебаа

По данным телеканала Al Manar, ракетно-минометный удар нанесли по командно-наблюдательному пункту израильской армии в Биркет-эн-Наккаре

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" возобновили обстрел позиций израильской армии в оккупированном районе Шебаа у подножия Голанских высот. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Manar коммюнике.

В нем сообщается, что ракетно-минометный удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту израильской армии в Биркет-эн-Наккаре. "Объект почти полностью разрушен в результате прямого попадания, повреждено техническое оборудование", - указывается в тексте.

Израильские военные пока не подтвердили информации о нападении на их позиции.

Ранее бойцы "Хезболлах" атаковали управляемыми ракетами радиолокационные станции и командные пункты на высотах Рувейсат-эль-Алям, Эс-Самака, Зыбдин и Рамта. В коммюнике утверждалось, что "в результате прямого попадания противник понес потери в живой силе и технике".

Израильские войска несколько раз открывали в субботу огонь из артиллерийских и танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге Ливана. По сведениям Al Manar, погибли два жителя сельских районов, несколько раненых доставлены в больницы.