Десантис заявил, что США не должны принимать беженцев из сектора Газа

Претендент на пост главы Соединенных Штатов считает, что в страну нужно пускать тех мигрантов, которые разделяют американские ценности

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Претендент на пост президента США, губернатор Флориды Рон Десантис считает, что США не следует принимать палестинских беженцев из сектора Газа, так как их мировоззрение отличается от американского. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

"Мы не можем пускать людей из Газы в эту страну в качестве беженцев. <...> Посмотрите на то, как они себя ведут. Не все они из ХАМАС, но они все придерживаются антисемитских взглядов, никто из них не признает право Израиля на существование, ни одно арабское государство не хочет принимать их", - сказал Десантис. Видеозапись выступления претендент на пост президента США опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По мнению Десантиса, в США можно пускать только тех мигрантов, которые разделяют американские ценности и любят эту страну. "Мое послание очень простое. Если вам не нравится эта страна, если вы ненавидите эту страну, то вы не должны приезжать сюда", - подчеркнул он.

Ранее он посоветовал "убираться" из Соединенных Штатов тем, "кому не нравится эта страна", независимо от того, попали они в нее нелегально или на законных основаниях.