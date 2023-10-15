Блинкен заявил о попытках США не допустить разрастания палестино-израильского конфликта

Госсекретарь подчеркнул настрой США на прекращение террористических атак со стороны ХАМАС и обеспечение освобождения заложников

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду на встрече в Эр-Рияде, что Вашингтон пытается предотвратить разрастание палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь подчеркнул непоколебимый настрой США на прекращение террористических атак со стороны ХАМАС, обеспечение освобождения всех заложников и предотвращение разрастания конфликта", - отметил он. По словам Миллера, руководитель американского внешнеполитического ведомства и наследный принц Саудовской Аравии "подтвердили общую приверженность защите гражданских лиц и укрепления безопасности на Ближнем Востоке и за его пределами".

"Они подчеркнули важность достижения всеобъемлющих политических договоренностей для обеспечения мира, процветания и безопасности в Йемене, а также важность нашего дальнейшего партнерства для прекращения конфликта в Судане", - говорится в заявлении.