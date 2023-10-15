Ван И назвал приоритетом предотвращение серьезной гуманитарной катастрофы в Газе

Попытки "сдержать насилие с помощью насилия" могут нанести еще больший вред и привести к более серьезным кризисам, отметил глава МИД КНР

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Стороны палестино-израильского конфликта должны в первую очередь предотвратить рост числа жертв среди гражданского населения. Об этом в воскресенье заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Сейчас главная задача - охлаждение ситуации и предотвращение серьезной гуманитарной катастрофы в секторе Газа", - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

По его словам, необходимо избежать увеличения числа невинных жертв среди мирного населения. "Право на самооборону должно осуществляться в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, что включает обеспечение безопасности гражданских и задержанных лиц", - указал Ван И.

Попытки "сдержать насилие с помощью насилия" могут нанести еще больший вред и привести к более серьезным кризисам, отметил китайский министр.

Он сказал, что Китай поддерживает исламские страны в укреплении единства и координации по палестинскому вопросу. Ван И назвал отсутствие независимого палестинского государства "исторической несправедливостью, которой нужно положить конец как можно скорее".