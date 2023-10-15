15 октября, 15:02
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев назвал историческим день поднятия флага Азербайджана в Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. EPA-EFE/ STRINGER
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© EPA-EFE/ STRINGER

По словам президента республики, каждый из жителей был убежден в том, что этот день наступит

БАКУ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал историческим день поднятия государственного флага республики в Ханкенди (Степанакерт), заявив, что страна ждала его более 30 лет.

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"Сегодня исторический день. <…> Сегодня весь азербайджанский народ радуется от всей души. <…> Мы ждали этого дня более 30 лет. Но каждый из нас, убежден, верил, что этот день наступит", - сказал Алиев, поздравляя азербайджанский народ.

Глава государства напомнил, что ровно 20 лет назад он был избран президентом на первый срок. "Обращаясь тогда к родному народу, я обещал, что будут отстаивать национальные права азербайджанского народа и азербайджанского государства, защищать территориальную целостность Азербайджана. Я принес клятву, положив руку на конституцию и священный Коран. Рад, что все обещания, которые я дал за последние 20 лет, все поставленные мною перед собой задачи выполнены", - подчеркнул Алиев.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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