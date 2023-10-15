Белый дом допустил рост угрозы терроризма на фоне противостояния Израиля и ХАМАС

В ведомстве сообщили, что США принимают необходимые меры по защите американских граждан

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. CША допускают рост угрозы внутреннего терроризма в связи с возможным проникновением в страну экстремистов на фоне боевых действий Израиля против радикального движения ХАМАС и принимают необходимые меры по защите американских граждан. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ему напомнили о миграционном кризисе на южной границе США и том, что "там появляется рекордное число людей, которые либо находятся в списках террористов, либо родственники террористов, либо имеют отношение к террористам". Кирби спросили, уверен ли он, как чиновник, отвечающий за национальную безопасность, что США держат ситуацию под контролем.

"У нас вызывает опасение угроза распространения [последствий борьбы Израиля с ХАМАС] на сферу внутренней безопасности", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Кирби добавил, что несколько дней назад президент США Джо Байден поручил специальной команде, в состав которой входят сотрудники Министерства внутренней безопасности, работать с федеральными и местными властями, чтобы гарантировать наличие полной информационной картины. "Это позволит нам обнаружить и ликвидировать угрозы внутреннего терроризма, которые могут возникнуть в результате действий, который сейчас ведутся против ХАМАС. Должен сказать, что сейчас, когда я говорю с вами, говорить о каких-то конкретных и достоверных угрозах не приходится, но это не значит, что мы не следим пристально за [их возможным возникновением]", - сказал он.