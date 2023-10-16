Байден заявил, что не считает нужным участие сил США в боевых действиях на стороне Израиля

Президент США считает, что в его стране возросла угроза терактовв свете обострения палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Необходимость участия американских сил в боевых действиях на Ближнем Востоке отсутствует, однако Соединенные Штаты обеспечат Израиль всем необходимым. Об этом заявил президент США Джо Байден в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CBS.

"Я не думаю, что это нужно", - ответил он на вопрос журналиста о возможности участия американских сил в "этой новой войне на Ближнем Востоке". По словам Байдена, "Израиль располагает одними из лучших вооруженных сил". "Я гарантирую, что мы обеспечим их всем необходимым", - добавил президент.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, возросла ли угроза терактов в США в свете обострения палестино-израильского конфликта. Байден сообщил, что обсуждал эту тему с сотрудниками Министерства внутренней безопасности и ФБР. По его словам, речь шла о "предотвращении вылазки одиночек или скоординированных усилий", подобных имевшим в прошлом место нападениям на синагоги. "Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы этого не произошло", - подчеркнул американский лидер.

Байден считает, что Израиль "должен ответить" на нападение боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, но полагает, что израильские силы сделают все возможное для избежания жертв среди мирного населения при проведении операции в секторе Газа.

Отметив, что около 1,2 тыс. мирных израильтян погибли при первоначальной атаке со стороны ХАМАС, а теперь в ходе израильской контратаки гибнут не только боевики, но и мирные палестинцы, ведущий спросил американского лидера, настало ли время для прекращения огня. "Послушайте, тут есть существенное различие. Израиль действует против группы лиц, которые причастны к варварству, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. Думаю, Израиль должен ответить. Они действуют против ХАМАС, ХАМАС - это горстка трусов, они прячутся за мирным населением", - сказал Байден.

"Я уверен, Израиль сделает все, что в его силах, чтобы избежать убийства мирных граждан", - подчеркнул президент США.

Он добавил, что считает оккупацию сектора Газа "ошибкой". "По моему мнению, ХАМАС, экстремистские элементы ХАМАС не представляют все население Палестины. И я считаю, что будет ошибкой для Израиля вновь оккупировать Газу", - заявил он.

Однако Байден не считает, что реализовать идею сосуществования двух государств получится в ближайшее время. "Не сейчас, не сейчас, не сейчас. Но думаю, Израиль понимает, что существенная часть палестинцев не разделяет идеи ХАМАС и "Хезболлах", - сказал он.

Американскому президенту задали вопросы о том, считает ли он необходимым создание коридора для выхода беженцев из сектора Газа и доставки туда гуманитарной помощи. Байден ответил на них утвердительно.

"Я уверен, что Израиль будет придерживаться правил ведения войны", - сказал он. "Есть стандарты, которых придерживаются демократические институты и государства. Поэтому я уверен, что мирное население Газы получит доступ к медицине, продовольствию и воде", - сообщил Байден.