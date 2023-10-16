Министр обороны Японии отказался от своего высказывания о Силах самообороны

По словам генсека кабмина страны Хирокадзу Мацуно, "само собой разумеется, что госструктуры, такие как Силы самообороны, политически нейтральны и никогда не поддержат того или иного кандидата"

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Минору Кихара отказался от своего высказывания в ходе предвыборной агитации, которое, как писали ведущие японские издания, оппозиция могла бы трактовать как использование Сил самообороны страны в политических целях.

"Если это [высказывание] вызывает недоразумение, я бы хотел отозвать его", - привело слова министра агентство Kyodo.

Кихира ранее призвал избирателей в префектуре Нагасаки поддержать на довыборах в парламент кандидата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы "отплатить за тяжкий труд бойцов Сил самообороны". Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно на утренней пресс-конференции не стал комментировать от имени правительства "политическую деятельность депутата парламента". Однако, по словам Мацуно, "само собой разумеется, что госструктуры, такие как Силы самообороны, политически нейтральны и никогда не поддержат того или иного кандидата".

Неаккуратные высказывания членов правительства Японии нередко становятся поводом для критики со стороны оппозиции, которая для этого обычно использует заседания парламента. В настоящее время в Японии перерыв в работе парламента, однако уже на 20 октября запланировано начало его внеочередной сессии.

Агитация, во время которой члены ЛДП апеллируют к поддержке Сил самообороны, уже становилась причиной политического скандала вокруг Томоми Инады, которая в 2017 году занимала пост главы Минобороны. Тогда она "от имени министерства обороны, Сил самообороны, министра обороны и ЛДП" призвала избирателей отдать голос за кандидата из своей партии.

В оппозиции тогда заявили, что министр таким образом нарушила конституцию, закон о выборах и закон о Силах самообороны. В тот же день Инада взяла свои слова обратно, а спустя несколько дней извинилась. Ровно через месяц она подала в отставку, причиной которой стала череда скандалов, в первую очередь вокруг нескольких отчетов о деятельности Сил самообороны Японии в Южном Судане. После запроса на их раскрытие ведомство сообщило, что они были уничтожены, однако позднее выяснилось, что документы все-таки сохранились, но об этом решили умолчать, чтобы избежать репутационных рисков.