Нетаньяху назвал ХАМАС "новой версией нацизма"

Премьер-министр Израиля призвал мир к борьбе с этим радикальным движением

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС представляет собой "новую версию нацизма". Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на открытии зимней сессии Кнессета (парламент страны).

"Многие люди в мире сейчас понимают, с чем столкнулся Израиль. Они понимают, что ХАМАС - это ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство", - прим. ТАСС). Они понимают, что ХАМАС - это новая версия нацизма, и точно так же, как весь мир объединился, чтобы победить нацистов и ИГ, он должен объединиться, чтобы победить ХАМАС", - сказал Нетаньяху, чье выступление транслировал парламентский телеканал.

Премьер подчеркнул, что Израиль в сложившихся условиях ведет борьбу за свое существование, и в очередной раз выразил уверенность в том, что его страна одержит решительную победу над противником. "Это время решительной борьбы против тех, кто пытается уничтожить нас. Наша цель - это победа, полная победа над ХАМАС, устранение раз и навсегда его власти [в секторе Газа] и исходящей от него угрозы для Израиля", - заявил он.

По словам Нетаньяху, весь народ Израиля, правительство, оппозиция полностью едины в борьбе с противником и полностью поддерживают израильскую армию. "В этой национальной кампании мы все вместе, в этой кампании каждый несет ответственность друг за друга", - сказал глава кабмина.