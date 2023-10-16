МИД Сингапура выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в секторе Газа

В ведомстве призвали стороны соблюдать международное гуманитарное право

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сингапура выражает обеспокоенность гуманитарным кризисом в секторе Газа и увеличением числа жертв. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте внешнеполитического ведомства.

"Сингапур глубоко обеспокоен увеличением числа жертв среди гражданского населения и углублением гуманитарного кризиса в секторе Газа. Это является результатом израильских военных операций в ответ на нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении МИД Сингапура.

"[Боевики] ХАМАС намеренно нападали на гражданских лиц, убивая и похищая их, а также совершая отвратительные акты террора. Эти зверства не могут быть оправданы никакими доводами. Мы призываем к немедленному и безопасному освобождению всех гражданских лиц, взятых ХАМАС в заложники. Израиль имеет законное право защищать своих граждан и свою территорию. Однако, осуществляя это право, Израиль должен соблюдать международное право, включая законы войны. Он должен сделать все возможное для защиты безопасности гражданских лиц", - отмечает сингапурский МИД.

Сингапур призвал стороны соблюдать международное гуманитарное право и разрешить срочную доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа. "Сингапур давно придерживается позиции, согласно которой единственным жизнеспособным путем к прочному, справедливому и всеобъемлющему урегулированию давнего конфликта является согласованное решение на основе сосуществования двух государств, согласующееся с соответствующими резолюциями Совбеза ООН", - подчеркивает МИД.