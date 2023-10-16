16 октября, 15:09
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху выступил на открытии парламентской сессии в черной рубашке без галстука

Заседание началось с минуты молчания, за которой последовала всеобщая молитва

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в условиях перехода страны в состояние войны отказался от привычного делового костюма. Выступая на открытии зимней сессии Кнессета (парламент страны), он вышел на трибуну в черной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей и без галстука.

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Трансляцию его выступления вел парламентский телеканал. Заседание началось с минуты молчания, за которой последовала всеобщая молитва.

Помимо Нетаньяху, на открытии парламентской сессии выступили президент страны Ицхак Герцог и лидер парламентской оппозиции Яир Лапид. Все их выступления были посвящены теме военного ответа Израиля на атаку со стороны палестинских радикалов из ХАМАС. Политики единогласно выразили убежденность в том, что их страна одержит победу в этом противостоянии, конечной целью которого Израиль считает отстранение ХАМАС от власти в палестинском анклаве и ликвидацию его военного потенциала.

Во время заседания в Иерусалиме, где располагаются здания парламента и большинства правительственных ведомств, один раз прозвучала сирена воздушной тревоги, о чем сообщила армейская пресс-служба. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминГерцог, ИцхакЛапид, Яир
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