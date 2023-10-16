WSJ: Пентагон готовит 2 тыс. военнослужащих для развертывания на Ближнем Востоке

Американские военные будут привлечены из разных подразделений ВС США, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Американское оборонное ведомство отобрало примерно 2 тыс. военнослужащих, чтобы подготовить их к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Американские военные будут привлечены из разных подразделений ВС США. Их главными задачами станут "консультирование и медицинская поддержка", сообщили чиновники американского ведомства.

Сейчас отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе. Пока неизвестно, что именно станет основанием для их переброски и куда их могут отправить, пишет издание. Оно отмечает, что в любом случае такое решение Пентагона указывает на то, что Вашингтон готовится поддерживать израильские силы, если они примут решение начать наземную операцию в секторе Газа.