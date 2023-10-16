Fox: министр обороны США приказал военным быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке

Пока неизвестно, какие именно подразделения ВС будут привлечены, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ американским военным "быть готовым к развертыванию" на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, пока неизвестно, какие именно подразделения ВС США будут привлечены и при каких именно обстоятельствах они будут задействованы. При этом, как подчеркнул чиновник, военные будут размещены не для участия в боевых действиях.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что американское оборонное ведомство отобрало примерно 2 тыс. военнослужащих, чтобы подготовить их к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке. Сейчас отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе. Как пишет издание, такое решение Пентагона указывает на то, что Вашингтон готовится поддерживать израильские силы, если они примут решение начать наземную операцию в секторе Газа.