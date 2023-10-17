Лидеры стран ЕС обсудят на экстренном саммите конфликт Израиля с ХАМАС и его последствия

Высокопоставленный представитель Евросовета отметил, что ожидается "откровенная дискуссия" о ситуации и дальнейших шагах со стороны Евросоюза по его урегулированию

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на экстренном саммите в формате видеоконференции палестино-израильский конфликт и все связанные с ним вопросы, а также его последствия для безопасности ЕС. Об этом сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросовета, председатель которого Шарль Мишель созвал чрезвычайную встречу лидеров стран сообщества.

По словам дипломата, на саммите ожидается "откровенная дискуссия" о конфликте и дальнейших шагах со стороны ЕС по его урегулированию. Кроме того, лидеры стран намерены обсудить последствия конфликта для безопасности ЕС, включая рост общественного напряжения в странах сообщества и возможные миграционные потоки.

Повестка саммита

Мишель объявил в 14 октября о созыве экстренного саммита. "Я намерен созвать экстренную встречу Европейского совета (саммита ЕС - прим. ТАСС) в режиме видеоконференции во вторник, 17 октября. Очень важно, чтобы Евросовет согласовал единую позицию [в отношении конфликта в Израиле] и определил четкий единообразный порядок действий, который отражает сложность ситуации", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Мишель подчеркнул, что в контексте конфликта участники встречи должны "обсудить предоставление гуманитарной помощи", возможные "риски усиления напряженности между разными сообществами в Европе, что подогреет экстремистские настроения". "Кроме того, существует значительный риск миграции и перемещения масс людей в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев, что создает риск новых миграционных волн для Европы", - подчеркнул глава Евросовета.

Он напомнил, что ЕС "выражает полную солидарность с Израилем", требует "немедленного освобождения всех заложников" и "признает право Израиля на самозащиту в полном соответствии с международным правом".

В то же время он отмечает, что большую тревогу международного сообщества вызывают "трагические сцены в секторе Газа, которые стали следствием блокады и отсутствия возможностей удовлетворить базовые нужды населения, что усугубляется значительными разрушениями, вызванными массированным артиллерийскими обстрелами".

Мишель призвал все страны ЕС к "солидарности и единству" перед лицом этого кризиса.

Высокопоставленный представитель ЕС рассказал журналистам в Брюсселе, что ожидается "откровенная дискуссия" по конфликту и следующим шагам в его урегулировании. Кроме того, лидеры обсудят "риски для безопасности в обществах стран ЕС из-за роста напряжения". Будет поднят и миграционный вопрос, в том числе и "то, как ЕС может помочь странам в регионе, где и так много беженцев". "Ожидаем, что по итогам саммита будут определены дальнейшие шаги", - добавил он.

Разногласия ЕС

Отсутствие сколько-нибудь согласованной позиции в ЕС по ситуации в Израиле уже отметили многие международные эксперты и СМИ. Так, 9 октября за 12 часов различные члены Еврокомиссии выпустили серию заявлений, в первом из которых говорилось, что ЕС немедленно заморозит всю помощь Палестине в 691 млн евро. В последнем же Евросоюз заявил о намерении срочно расширить гуманитарную поддержку Палестины.

Также значительное недовольство многих стран Евросоюза вызвал визит в Израиль 13 октября главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которого она от имени ЕС сделала ряд высказываний, в которых фактически выразила абсолютную поддержку Израиля. Как написало европейское издание газеты Politico, эта позиция вызвала резкую критику со стороны многих стран ЕС, которые считают, что фон дер Ляйен испытывает "недопустимую предвзятость" в пользу Израиля, фактически обещая поддержать любые его действия против палестинцев. "Это не та позиция, под которой готовы подписаться страны", - заявил газете представитель миссии одной из стран ЕС в Брюсселе.

Мнения внутри европейских институтов и между странами сообщества расходятся главным образом по поводу того, какой ответ Израиля ЕС готов считать пропорциональным и какую позицию Брюссель должен занять в отношении мирных жителей сектора Газа.

Обострение конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены более 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.