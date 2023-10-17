17 октября, 01:47

В ШОС заявили, что обеспокоены эскалацией палестино-израильского конфликта

Генсек организации Чжан Мин призвал заинтересованные стороны немедленно прекратить огонь, о чем сказал в интервью СМИ

ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) серьезно обеспокоена эскалацией палестино-израильского конфликта и выступает за урегулирование ситуации мирным путем на основе решения о сосуществовании двух государств. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на заявление генсека организации Чжан Мина.

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"Шанхайская организация сотрудничества глубоко обеспокоена нынешней эскалацией в палестино-израильской напряженности. После нового витка израильско-палестинского конфликта его масштабы продолжали расширяться, что привело к большому числу жертв, включая ни в чем не повинных гражданских лиц и даже детей, что вызывает сожаление. Шанхайская организация сотрудничества всегда выступала за урегулирование региональных конфликтов политико-дипломатическими средствами. Здесь я призываю все заинтересованные стороны немедленно прекратить огонь и насилие, проявлять сдержанность и активно стремиться к диалогу, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, особенно для защиты гражданского населения и предотвращения серьезных гуманитарных катастроф", - сказал он в интервью Синьхуа.

Чжан Мин отметил также, что ШОС выступает за урегулирование ситуации мирными средствами под руководством ООН. "В то же время, поддерживаем скорейшее охлаждение ситуации мирными средствами под руководством ООН и скорейшее продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса в соответствии с направлением "решения о сосуществовании двух государств" с тем, чтобы достичь постоянного мира и стабильности на Ближнем Востоке", - заявил он, указав также на то, что ШОС продолжит сотрудничество с международным сообществом в интересах поддержания международной и региональной безопасности.

  

Теги:
ПалестинаШанхайская организация сотрудничестваПалестино-израильский конфликтИзраильЧжан Мин
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