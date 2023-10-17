17 октября, 01:06,
обновлено 17 октября, 01:24

Байден встретится в Аммане с лидерами Палестины, Египта и Иордании

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден посетит после визита в Израиль позднее на этой неделе Амман, где встретится с лидерами Палестины, Египта и Иордании. Об этом сообщила в понедельник вечером пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, Байден "отправляется в Израиль 18 октября, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку" еврейского государства после недавних вылазок, совершенных недавно боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, "а также проконсультироваться о дальнейших шагах". "Затем президент Байден поедет в Амман, Иордания, где встретится с королем Абдаллой II, египетским президентом [Абдель Фаттахом] ас-Сиси и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом", - уточняется в документе. По словам Жан-Пьер, Байден вновь заявит, что ХАМАС, с точки зрения Вашингтона, не отстаивает право палестинцев на самоопределение, обсудит с принимающими сторонами гуманитарные потребности мирного населения в сектора Газа. 

Теги:
СШАИзраильБайден, Джо
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