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обновлено 17 октября, 05:25
Палестино-израильский конфликт

В Турции заявили, что предложат идею урегулирования ближневосточного конфликта

В ее основе будут страны-гаранты для каждой из сторон, отметил глава МИД республики Хакан Фидан

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Турция планирует предложить участникам Организации Исламского сотрудничества (ОИС) рассмотреть идею участия в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем на основе стран-гарантов для каждой из сторон. Об этом сообщил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан.

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"Мы еще не обсуждали саму систему и природу гарантий, но преподносим эту идею как основной вариант урегулирования. Я озвучу наши предложения более широкой аудитории на встрече ОИС. Мы предлагаем, чтобы какие-то страны из региона стали гарантами для Палестины. В том числе готова и Турция. Для Израиля гарантами станут другие страны. Эти государства должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования", - цитирует Фидана газета Sözcü.

По словам министра, в ходе контактов с американской стороной он поднимал вопрос о решении конфликта на Ближнем Востоке на принципах создания двух государств, но этот путь в настоящее время заморожен. В США, указал он, "тоже хотят решения на основе двух государств".

"Если Израиль хочет безопасности для себя в регионе, то палестинцы должны иметь собственное государство. Только так будет обеспечен прочный мир. В противном случае при военной и политической поддержке США и Запада проблема безопасности будет только лишь отодвинута, и будут новые витки напряженности", - указал Фидан. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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