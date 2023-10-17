17 октября, 05:13
Палестино-израильский конфликт

Новая Зеландия предоставит Израилю и Газе гуманитарную помощь

Часть средств будет направлена по линии Международного комитета Красного Креста, а другая - через ООН

СИДНЕЙ, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии выледит 5 млн новозеландских долларов (около $3 млн) в качестве гуманитарной помощи жителям Израиля, Газы и Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

"Новая Зеландия глубоко опечалена гибелью людей и разрушениями в Израиле и на оккупированных палестинских территориях и присоединяется к единомышленникам, чтобы поддержать пострадавших от конфликта", - указал Хипкинс в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

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Он также отметил, что половина средств будет направлена Международному комитету Красного Креста для отправки гуманитарных грузов и организации медицинской помощи пострадавшим в Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан. "Мы также делаем взнос в размере 2,5 млн новозеландских долларов (около $1,5 млн) в адрес Всемирной продовольственной программы ООН, чтобы решить проблему продовольственной безопасности в Газе и на Западном берегу реки Иордан", - уточнил премьер. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтНовая ЗеландияИзраиль
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