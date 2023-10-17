Пашинян заявил, что союзники в сфере безопасности призывали к смене власти в Армении

Премьер Армении не уточнил, от каких именно "союзников" звучали подобные призывы

ЕРЕВАН, 17 октября. /ТАСС/. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что союзники республики в сфере безопасности на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха якобы публично призывали к смене власти в стране.

"В то время, когда 100 тыс. армян бежали из Нагорного Карабаха в Республику Армения, наши союзники в сфере безопасности не только не помогли нам, но и публично призывали к смене власти в Армении, к свержению демократического правительства", - сказал он, выступая на заседании Европарламента. Трансляция мероприятия шла на странице ЕП на YouTube.

При этом Пашинян не уточнил, от каких именно "союзников" звучали подобные призывы.