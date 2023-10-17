FT: в Египте заявили, что в случае массового притока палестинцев отправят их в Европу

Как сообщила газета, Египет активно сопротивляется давлению Евросоюза

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Египет активно сопротивляется давлению Евросоюза, который пытается убедить его принять палестинских беженцев. Как сообщает британская Financial Times (FT), в Каире даже пригрозили представителю ЕС начать отправлять палестинцев в Европу в случае массового притока беженцев.

"Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, тогда я отправлю их в Европу. Если вам так дороги права человека, то вы и принимайте [беженцев]", - заявил европейскому коллеге высокопоставленный египетский чиновник, слова которого приводит издание.

По словам участвовавшего в этом разговоре представителя ЕС, "египтяне очень и очень злятся" на Брюссель за попытки заставить Каир принять беженцев из сектора Газа. Как отмечает издание, власти Египта четко обозначили свою позицию по этому вопросу, которая заключается в том, что "насильственное перемещение" жителей сектора Газа не поможет ни разрешить гуманитарный кризис в регионе, ни урегулировать палестино-израильский конфликт.

Как заявил FT заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, Египет "с самого начала действовал конструктивно" в вопросе оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа, однако выступает категорически против открытия границы для беженцев. "В Египте говорят: "Мы готовы при определенных обстоятельствах пропустить в Газу гуманитарную помощь, но ни при каких обстоятельствах не пустим из Газы в Египет людей, у которых нет двойного гражданства". Израильтяне занимают противоположную позицию - они говорят, что готовы выпустить людей из Газы, причем в большом количестве, но не готовы пропускать гуманитарную помощь. И из-за этого мы сейчас находимся в тупике", - прокомментировал ситуацию дипломатический источник FT.

Как ранее сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, более 1 млн человек - почти половина всего населения сектора Газа - были вынуждены покинуть свои дома из-за массированных обстрелов анклава со стороны Израиля. Власти Израиля проинформировали ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики радикального движения ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа.

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.