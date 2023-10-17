В Турции заявили, что наземная операция в Газе станет позором человечества

Официальный представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь мирными средствами

СТАМБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Проведение Израилем наземной военной операции в секторе Газа приведет к гибели тысяч невинных людей и станет позором человечества. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Возможная наземная операция Израиля в Газе приведет к гибели тысяч невинных людей, в том числе детей и женщин. Она станет катастрофой и позором человечества", - приводит заявление политика телеканал TRT Haber.

По мнению представителя партии, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь мирными средствами. "Вначале надо прекратить античеловечные бомбардировки Газы и снять блокаду, затем следует сесть за стол переговоров для достижения прочного и стабильного мира", - отметил Челик.

Официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт сообщил ранее во вторник, что Армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной операции в секторе Газа.