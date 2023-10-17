Глава израильской военной разведки признал, что атака ХАМАС была провалом его ведомства

Как отметил Аарон Халива, Армия обороны Израиля и ее командование не смогли предупредить о теракте, планировавшемся ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Глава управления военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива признал, что вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию было провалом его ведомства. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Все эти 11 дней я неизменно подчеркивал, что начало войны является провалом разведслужб. Армия обороны Израиля и ее командование не смогли предупредить о теракте, планировавшемся ХАМАС. Мы не справились с нашей самой важной миссией, и, как глава АМАН, я несу полную ответственность за этот провал, - написал Халива в своем официальном заявлении. - Мы расследуем все обстоятельства самым тщательным образом и сделаем соответствующие выводы. Однако сейчас перед нами стоит только одна задача - дать отпор и одержать победу".

14 октября руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби также признал, что Израиль провалил миссию по предотвращению атаки вооруженных боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября. Однако в то же время Ханегби пояснил, что Израиль не получал конкретного предупреждения о готовящейся ХАМАС атаке, в том числе от Египта. Он добавил, что 7 октября за два с половиной часа до атаки глава Службы общей безопасности Израиля был вызван на экстренный брифинг по новой разведывательной информации, но она не привела к мобилизации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.