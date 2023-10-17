Вучич отметил уверенность Путина в ходе короткой встречи

Президент Сербии ранее заявлял, что ожидает встречи с российским лидером на международном форуме "Один пояс - один путь"

БЕЛГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что в ходе короткой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине он отметил уверенность российского лидера на полях инициативы "Один пояс - один путь".

"Я видел президента Путина, мы коротко переговорили, очень коротко. У нас не было двусторонней встречи, но мы коротко пообщались. Я вижу, что он полон уверенности в себе, и я видел, что у него была важная и продолжительная встреча с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] и премьером [Венгрии Виктором] Орбаном", - заявил сербский лидер журналистам.

Вучич ранее заявлял, что в ходе визита в Китай на международный форум "Один пояс - один путь" он проведет переговоры с Си Цзиньпином и ожидает встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Инициатива "Один пояс - один путь" была предложена в 2013 году Си Цзиньпином. Ее цель - активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.