Встречи Владимира Путина в Пекине

Президент РФ проводит переговоры с лидерами Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Монголии, Пакистана, Венгрии

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в КНР, проводит переговоры с лидерами Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Монголии, Пакистана, Венгрии.

Венгрия

С премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (в 1998-2002 годах и с 2010 года) Путин (в качестве премьера и президента РФ) встречался 11 раз, последний раз - 1 февраля 2022 года в Москве. Они обсуждали проект строительства АЭС "Пакш-2" (АО "Атомстройэкспорт" приступил к работам по сооружению станции в августе 2023 года), расширение контракта с "Газпромом" на поставки газа в страну (Венгрия получает не менее 4,5 млрд куб. м ежегодно), производство в Венгрии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и другие вопросы.

Вьетнам

С президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом (избран в марте 2023 года) Путин встречается впервые. Последний раз переговоры с руководством Вьетнама проводились в Москве в ноябре - декабре 2021 года. Тогда в Россию приезжал президент Нгуен Суан Фук (2021-2023). Лидеры выступили с заявлением, в котором изложили видение развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между странами до 2030 года.

Лаос

Последняя встреча Путина с президентом Лаоса состоялась в сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, тогда Лаос возглавлял Тюммали Сайнясон. С Тхонглуном Сисулитом в качестве президента (на посту с марта 2021 года) Путин проведет переговоры первый раз. Ранее, когда Тхонглун Сисулит занимал пост премьер-министра (в 2016-2021 года), он дважды посещал Россию и в один из визитов, в мае 2016 года в Сочи, провел переговоры с Путиным.

Монголия

С президентом Монголии Ухнагийин Хурэлсухом (избран в июне 2021 года) Путин встречался дважды: 16 декабря 2021 года во время официального визита президента Монголии в РФ и 15 сентября 2022 года на полях форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. По итогам их переговоров в 2021 году была принята совместная политическая декларация, в которой военное и военно-техническое сотрудничество двух стран характеризовалось как важная часть всеобъемлющего стратегического партнерства. В 2022 году состоялась трехсторонняя встреча лидеров РФ, Монголии и КНР. На ней была достигнута договоренность продлить на пять лет проект развития общего экономического коридора, реализация которого началась в 2016 году.

Пакистан

С и.о. премьера Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром (возглавляет временное правительство с августа 2023 года) Путин встретится впервые. До этого, в сентябре 2022 года на полях саммита ШОС в Самарканде, президент РФ вел переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом. Они обсуждали вопросы укрепления отношений в сферах энергетики, торговли, инвестиций.

Таиланд

С премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином (с августа 2023 года) Путин встречается первый раз. Последняя встреча лидеров РФ и Таиланда состоялась в ноябре 2018 года в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре. Тогда Путин вел переговоры с премьером Праютом Чан-Очей (2014-2023). Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.