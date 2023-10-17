17 октября, 14:20
Палестино-израильский конфликт

WP: США перебрасывают на Ближний Восток в целом более 4 тыс. военнослужащих

По данным СМИ, речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты страны, в том числе подразделениях специального назначения

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. В состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления входят в целом более 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила газета The Washington Post, а также другие американские средства массовой информации, включая телекомпанию Fox.

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Ссылаясь на сведения, полученные от представителей американских оборонных кругов, они пояснили, что речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе подразделениях специального назначения. Они размещены на десантных кораблях Bataan, Carter Hall и Mesa Verde. Первые для корабля находились в понедельник в Оманском заливе, третий - в Средиземном море. Куда именно будут переброшены в конечном счете эти силы и средства, пока не уточняется.

Ранее Вашингтон уже направил в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы ВМС США. Приказы разместиться там получили авианосцы Dwight Eisenhower и Gerald Ford, корабли их сопровождения. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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