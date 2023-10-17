МВД Испании решило усилить меры антитеррористической безопасности

Ведомство распорядилось внедрить несколько дополнительных мер безопасности в рамках четвертого из пяти уровней угрозы

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании приказало принять дополнительные меры безопасности в рамках введенного ранее четвертого уровня террористической угрозы. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По его информации, МВД "распорядилось внедрить несколько дополнительных мер безопасности в рамках четвертого из пяти уровней угрозы". "Среди мер следует выделить усиление средств безопасности в отдельных особо чувствительных точках на всей территории страны, а также усиление антитеррористических мер со стороны сил и органов государственной безопасности", - уточнили в МВД.

Как передает газета El Mundo, министерство приняло данное решение после анализа текущей ситуации в разгар конфликта на Ближнем Востоке и после терактов во Франции и Бельгии.