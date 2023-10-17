Страны Персидского залива решили выделить $100 млн на помощь жителям сектора Газа

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива потребовал от Израиля прекратить операцию в секторе Газа

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) решили выделить $100 млн на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил генеральный секретарь региональной организации Джассим Мухаммед аль-Будайви.

"Совет министров подтвердил решимость активизировать операцию по предоставлению срочной гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа. В связи с этим было объявлено о [решении] предоставить срочную гуманитарную помощь на сумму $100 млн", - сказал он на пресс-конференции по итогам внеочередной сессии Совета министров ССАГПЗ, которая прошла в Маскате.

Кроме того, главы МИД стран - членов ССАГПЗ призвали Израиль снять "незаконную блокаду" с сектора Газа и обеспечить свободную поставку гуманитарной помощи, топлива и продовольствия в сектор, восстановить электро- и водоснабжение в палестинском анклаве.

Страны Персидского залива потребовали от Израиля прекратить операцию в секторе Газа. "Совет министров потребовал незамедлительного введения режима прекращения огня и остановки военной операции Израиля в секторе Газа", - сказал он.

Также страны Персидского залива призвали освободить захваченных в Израиле заложников. "Совет министров призвал все стороны конфликта защищать гражданских лиц и воздерживаться от ударов по ним, неукоснительно соблюдать нормы <...> международного гуманитарного права, а также потребовал освобождения заложников и удерживаемых невинных людей, в том числе женщин, детей, больных и стариков, а также призвал к обеспечению международной защиты палестинского народа", - заявил он.