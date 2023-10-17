СМИ: Белый дом обсуждает возможность военного ответа, если "Хезболлах" атакует Израиль

Администрация США делает все возможное, чтобы не допустить участия "Хезболлах" в атаке ХАМАС, но при этом готовится к ее нападению, заявили источники портала Axios

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Возможность применения военной силы обсуждается в Белом доме, если ливанская шиитская группировка "Хезболлах" присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и атакует Израиль. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, возможность применения военной силы США в случае нападения "Хезболлах" обсуждалась на нескольких встречах должностных лиц высокого ранга в Белом доме в последние дни. Как отметили источники портала, решение о применении силы будет приниматься в зависимости от масштабов атаки шиитской группировки и возможностей Израиля по реагированию. Они подчеркнули, что администрация США делает все возможное, чтобы не допустить участия "Хезболлах" в атаке ХАМАС, но при этом готовится к ее нападению.

В телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден выразил обеспокоенность ростом напряженности на ливанско-израильской границе, отмечают источники. Американский лидер также просил его сохранять максимальную сдержанность в действиях Армии обороны Израиля в отношении объектов на территории Ливана и предупредил об опасности эскалации противостояния с "Хезболлах".