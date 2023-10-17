NBC: ХАМАС отпустит заложников, если Израиль прекратит бомбить сектор Газа

Представитель движения добавил, что ХАМАС готово отпустить и взятых в плен израильских военных, если Израиль отпустит всех палестинцев, которые находятся в тюрьмах

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Телекомпания NBC со ссылкой на неназванного представителя палестинского радикального движения ХАМАС утверждает, что оно якобы готово в течение часа освободить всех мирных граждан, взятых в заложники, если Израиль прекратит наносить авиаудары по сектору Газа.

Представитель движения добавил, что ХАМАС готово отпустить и взятых в плен израильских военных, если Израиль отпустит всех палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля.

По его словам, США и Израиль в курсе условий ХАМАС по освобождению мирных граждан, поскольку они озвучивались на переговорах ХАМАС с лидерами арабских государств.