17 октября, 19:36
Палестино-израильский конфликт

NBC: ХАМАС отпустит заложников, если Израиль прекратит бомбить сектор Газа

AP/ Petros Karadjias
© AP/ Petros Karadjias

Представитель движения добавил, что ХАМАС готово отпустить и взятых в плен израильских военных, если Израиль отпустит всех палестинцев, которые находятся в тюрьмах

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Телекомпания NBC со ссылкой на неназванного представителя палестинского радикального движения ХАМАС утверждает, что оно якобы готово в течение часа освободить всех мирных граждан, взятых в заложники, если Израиль прекратит наносить авиаудары по сектору Газа.

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Представитель движения добавил, что ХАМАС готово отпустить и взятых в плен израильских военных, если Израиль отпустит всех палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля.

По его словам, США и Израиль в курсе условий ХАМАС по освобождению мирных граждан, поскольку они озвучивались на переговорах ХАМАС с лидерами арабских государств. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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