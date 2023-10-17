17 октября, 19:59,
обновлено 17 октября, 20:11
Палестино-израильский конфликт

Лидер ХАМАС заявил, что США несут ответственность за преступления Израиля в секторе Газа

Исмаил Хания назвал эти военные преступления геноцидом

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты несут ответственность за преступления, совершенные Израилем в секторе Газа. Об этом заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

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"Ответственность за эту бойню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте. Американцы, которые дали этому врагу неограниченное прикрытие для совершения этих преступлений, несут ответственность. Это все военные преступления, это геноцид", - сказал он в связи с ударом по больнице в городе Газа. Его обращение транслировал телеканал Al Jazeera. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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