17 октября, 20:07

Напавшему на школу на севере Франции предъявили обвинения

Обвинения предъявлены в связи "с убийством человека и ранением троих", сообщает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура предъявила обвинения в убийстве школьного учителя Мохаммеду Могушкову, напавшему на школу в коммуне Аррас на севере Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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По его данным, обвинения предъявлены в связи "с убийством человека и ранением троих". Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуется Национальной антитеррористической прокуратурой по статьям об убийстве, покушении на убийство и участии в террористической организации.

Как отмечает телеканал, обвиняемый до настоящего времени хранит молчание. 

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Франция
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