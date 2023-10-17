Напавшему на школу на севере Франции предъявили обвинения

Обвинения предъявлены в связи "с убийством человека и ранением троих", сообщает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура предъявила обвинения в убийстве школьного учителя Мохаммеду Могушкову, напавшему на школу в коммуне Аррас на севере Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, обвинения предъявлены в связи "с убийством человека и ранением троих". Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуется Национальной антитеррористической прокуратурой по статьям об убийстве, покушении на убийство и участии в террористической организации.

Как отмечает телеканал, обвиняемый до настоящего времени хранит молчание.