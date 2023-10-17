ВОЗ осудила авиаудар по больнице в Газе

Организация призвала к "немедленной активной защите гражданского населения и здравоохранения"

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о решительном осуждении авиаудара по больнице в городе Газа. По предварительным данным, эта атака привела к "сотням убитых и раненых", отметили в организации.

"ВОЗ решительно осуждает нападение на арабскую больницу", - говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в Женеве. Как отмечает организация, это лечебное учреждение "работало, в нем укрывались пациенты, медицинские работники и лица, осуществляющие уход, а также вынужденные переселенцы". "Предварительные данные говорят о сотнях погибших и раненых", - подчеркнули в организации.

Речь идет об одной из 20 больниц, получивших от израильских военных требование эвакуироваться на юг сектора Газа. "Приказ об эвакуации невозможно выполнить, учитывая текущую нестабильность, критическое состояние многих пациентов, а также нехватку машин скорой помощи, персонала, коечного фонда системы здравоохранения и альтернативного жилья для перемещенных лиц", - пояснили в ВОЗ.

Организация призвала к "немедленной активной защите гражданского населения и здравоохранения". По ее мнению, "приказ об эвакуации должен быть отменен" и следует "соблюдать международное гуманитарное право". Здравоохранение никогда не должно быть объектом нападения, резюмировали в ВОЗ.