Кулеба заявил, что международная встреча по Украине пройдет в конце октября

Глава украинского МИД опроверг информацию о том, что конференция состоится в Стамбуле

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что встреча на уровне советников по безопасности, на которой будут обсуждаться пути урегулирования украинского конфликта, состоится в конце октября, но не в Стамбуле, как ранее сообщали СМИ. В интервью газете La Repubblica он не уточнил место ее проведения.

"Встреча [советников по нацбезопасности] подтверждена, она состоится в конце октября. Но место будет другим, оно должно быть определено", - сказал он, отвечая на вопрос о намерении встречаться в Стамбуле.

Он также уточнил, что международная мирная конференция, которую Украина была намерена созвать в декабре, проведут, когда "страны будут готовы взять на себя обязательства". "Мы [проведем конференцию], когда увидим, что она приведет к реальным желаемым результатам", - добавил он.

По мнению Киева, каждая из стран должна "выбрать один из пунктов" "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского. По словам министра, Китай "пока не выбрал пункт плана". "Не думаю, что весь мир зависит от Китая. Конечно, Пекин может влиять на Россию", - добавил Кулеба. Он также полагает, что Украина и Израиль - "два театра одной и той же войны", якобы выгодной России. "Там надеются, что наши союзники отвлекутся. России выгоден новый кризис беженцев в Европе. [Президент РФ Владимир] Путин заинтересован в укреплении Ирана, своего ближайшего союзника", - утверждает глава МИД Украины.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о подготовке Анкарой международной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Утверждалось, что на консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности из различных стран, включая Джейка Салливана - помощника президента США. Российская сторона не была приглашена на встречу, направит ли своего представителя Китай, пока неизвестно, указали собеседники издания. Российское посольство в Турции сообщило ТАСС, что не получало информацию или приглашение на международную конференцию по Украине.

Россия не участвовала в двух аналогичных консультациях, которые проходили в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.

Ранее Зеленский повторил на заседании СБ ООН свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы. Речь идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Выполнение этих условий, по мнению украинского лидера, может стать основанием только для прекращения боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.