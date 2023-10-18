В Польше правящая партия Ярослава Качиньского ищет партнера по коалиции

В Польской крестьянской партии отвергли любые договоренности с PiS

ТАСС, 18 октября. Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) после утраты большинства в Сейме (нижняя палата парламента) по итогам выборов ищет партнера по коалиции в лице Польской крестьянской партии, но там уже сообщили, что не пойдут на этот шаг.

"Мы понимаем, что будет трудно. Но в политике никогда нельзя говорить "никогда". Мы, без сомнения, совершим попытку. Руководство PiS уже действует", - сказал в интервью Польскому радио заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.

"Мы будем разговаривать со всеми, у кого схожая с нашей национальная программа", - сказал министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус в интервью изданию Super Express. "Мы открыты для переговоров. С "крестьянами" [Польской крестьянской партией] можно разговаривать". - добавил он.

В Польской крестьянской партии в свою очередь отвергли любые договоренности с партией Качиньского. "Никаких переговоров не будет. "Право и справедливость" готова покупать политиков, как она делала это восемь лет. Но в Польской крестьянской партии они таких политиков не найдут", - заверила заместитель лидера партии Уршула Паславская в эфире телеканала ТVN24.

Ранее от коалиции с PiS категорически отказалась пятая политическая сила в новом Сейме Польши 10-го созыва - националистическая "Конфедерация". Это объединение не намерено также присоединяться к другим оппозиционным партиям.

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов наибольшее число голосов (35,38%) получила правящая партия PiS. Объединение "Гражданская коалиция" получило 30,70% голосов, объединение "Третий путь" - 14,40%, партия "Левые" - 8,61%. Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им получить большинство в Сейме парламента Польши и претендовать на формирование правительства.