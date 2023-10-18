Байден: США будут поддерживать стремление Израиля к миру "сегодня, завтра и всегда"

По словам президента США, его страна продолжит сотрудничество с Израилем и другими партнерами на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. США будут оказывать Израилю поддержку в его стремлении к миру и свободе "сегодня, завтра и всегда". С таким утверждением выступил президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"75 лет назад ваши основатели провозгласили, что это государство [Израиль] будет основываться на свободе, справедливости и мире. США поддерживают вас в защите этой свободы, стремлении к этой справедливости и в поддержке этого мира сегодня, завтра и всегда. Мы обещаем вам", - сказал Байден.

"Я хочу, чтобы вы знали, что вы не одни. Вы не одни. Как я подчеркивал ранее, мы будем поддерживать Израиль, пока вы защищаете ваш народ", - добавил американский лидер.

По его словам, США будут продолжать сотрудничество с Израилем и другими партнерами на Ближнем Востоке. "Мы продолжим работать с вами и партнерами в регионе, чтобы предотвратить новые трагедии с невинными гражданскими", - заявил Байден.