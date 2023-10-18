Нетаньяху: борьба Израиля с ХАМАС будет трудной и долгой, это "война другого рода"

По словам израильского премьера, израильтяне одержат в ней верх

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Противостояние Израиля с палестинской радикальной организацией ХАМАС в секторе Газа будет трудным и долгим, для еврейского государства это "война другого рода с противником другого рода", но израильтяне одержат в ней верх. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, прибывшим в Израиль с визитом.

Обращаясь к Байдену, Нетаньяху подчеркнул, что правительство его страны, представители которого также присутствовали на встрече, "едино и решительно настроено на то, чтобы привести Израиль к победе". "Это будет война другого рода, потому что ХАМАС - это враг другого рода", - сказал премьер, в очередной раз обвинив хамасовцев в использовании гражданского населения в Газе в качестве живого щита.

Он добавил, что Израиль продолжит работу над освобождением заложников, удерживаемых в секторе Газа, и будет и далее стремиться к минимизации потерь среди гражданского населения в палестинском анклаве. Он возложил всю вину за страдания и гибель местных жителей на сторонников ХАМАС и в очередной раз выразил мнение, что радикалы совершают "двойное военное преступление", нападая на израильтян и прикрываясь палестинцами.

Завершая свое короткое выступление по итогам встречи с Байденом, израильский премьер обратился к американскому лидеру, сказав: "Господин президент, путь к победе будет долгим и трудным, но, объединившись вокруг общей цели, руководствуясь глубоким чувством справедливости и опираясь на несокрушимый дух наших солдат и нашего народа, Израиль одержит верх".