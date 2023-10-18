18 октября, 11:30,
обновлено 18 октября, 12:12
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху: борьба Израиля с ХАМАС будет трудной и долгой, это "война другого рода"

По словам израильского премьера, израильтяне одержат в ней верх

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Противостояние Израиля с палестинской радикальной организацией ХАМАС в секторе Газа будет трудным и долгим, для еврейского государства это "война другого рода с противником другого рода", но израильтяне одержат в ней верх. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, прибывшим в Израиль с визитом.

Читайте также
Байден сравнил ХАМАС с ИГ. О чем говорил президент США с премьер-министром Израиля

Обращаясь к Байдену, Нетаньяху подчеркнул, что правительство его страны, представители которого также присутствовали на встрече, "едино и решительно настроено на то, чтобы привести Израиль к победе". "Это будет война другого рода, потому что ХАМАС - это враг другого рода", - сказал премьер, в очередной раз обвинив хамасовцев в использовании гражданского населения в Газе в качестве живого щита.

Он добавил, что Израиль продолжит работу над освобождением заложников, удерживаемых в секторе Газа, и будет и далее стремиться к минимизации потерь среди гражданского населения в палестинском анклаве. Он возложил всю вину за страдания и гибель местных жителей на сторонников ХАМАС и в очередной раз выразил мнение, что радикалы совершают "двойное военное преступление", нападая на израильтян и прикрываясь палестинцами.

Завершая свое короткое выступление по итогам встречи с Байденом, израильский премьер обратился к американскому лидеру, сказав: "Господин президент, путь к победе будет долгим и трудным, но, объединившись вокруг общей цели, руководствуясь глубоким чувством справедливости и опираясь на несокрушимый дух наших солдат и нашего народа, Израиль одержит верх". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация