Фиджи пересмотрит планы по открытию посольства в Иерусалиме

Республика планировала открыть посольство в 2024 году

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Республика Фиджи планировала открыть посольство в Иерусалиме в 2024 году, однако пересмотрит свое решение в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер, министр торговли страны Маноа Серу Камикамика.

Ранее сообщалось, что Фиджи направит в Израиль делегацию, которую возглавит вице-премьер Вильям Гавока, в период с 29 сентября по 6 октября, прежде чем открыть посольство в Иерусалиме в 2024 году.

Как заявил в беседе с агентством Reuters Камикамика, "Фиджи надеялась открыть посольство в Израиле в ближайшие 12 месяцев, но будет следить за ситуацией и оценивать ее, прежде чем продолжить".

По его словам, открытие посольства откладывается до "стабилизации ситуации", а формальные процедуры по размещению дипмиссии еще не были начаты.

Ранее Папуа - Новая Гвинея стала пятой страной в мире, открывшей посольство в Иерусалиме, чью принадлежность Израилю оспаривает Палестина.