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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Турции призвал мусульманские страны региона выступить гарантами для Палестины

Хакан Фидан отметил, что необходимо "принимать смелые решения, пока не будет создано суверенное, независимое и географически интегрированное государство"

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Мусульманские страны региона должны стать гарантами для Палестины и ее народа. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на внеочередном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовском городе Джидда.

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"Мусульманские страны региона должны гарантировать выживание палестинского народа и выступить гарантами постоянного мира. Мусульманский мир должен принимать смелые решения, пока не будет создано суверенное, независимое и географически интегрированное Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он.

Ранее Фидан сообщал, что планирует на заседании ОИС выступить с соответствующим предложением о системе гарантов для Палестины. Он также отметил, что при необходимости Турция готова взять на себя эту ответственность. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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