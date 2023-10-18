Глава МИД Швеции осудил экс-премьера за критику Израиля

Тобиас Билльстрём назвал информацию об ударе по больнице в секторе Газа "неподтвержденной"

СТОКГОЛЬМ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём (Умеренная коалиционная партия) выступил с критикой заявления бывшего премьер-министра страны Магдалены Андерссон (Социал-демократическая рабочая партия), которое она сделала на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) после удара по больнице в секторе Газа.

"У Израиля есть право на самозащиту, но также у него есть обязанность защищать гражданское население, и ее надо выполнять. Гражданские палестинцы не должны нести наказание за террористические действия ХАМАС", - написала Андерссон.

Билльстрём назвал информацию об ударе "неподтвержденной". "Многие из нас шокированы нападением на больницу в Газе, - написал он на своей странице. - В настоящее время мы не знаем, кто несет ответственность, и поэтому я был крайне удивлен, увидев, что лидер партии социал-демократов, а также бывший премьер-министр Магдалена Андерссон выделяет Израиль как ответственного за нападение. В нынешние времена важно, чтобы шведские политики не занимались распространением неподтвержденной информации, особенно если источником является ХАМАС".

Как сообщил во вторник вечером телеканал Al Hadath, израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа, в ходе которых ракеты попали на территорию больницы. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате удара по больнице Аль-Ахли погиб 471 человек, 342 получили ранения. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад".