Президент Болгарии раскритиковал кабмин за повышение стоимости транзита газа РФ

Румен Радев подчеркнул, что от этого решения пострадает Венгрия, которая является союзником и партнером по НАТО

СОФИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал правительство страны и правящее большинство за действия в отношении компании "Лукойл" и введение дополнительной оплаты за транзит российского газа.

Ранее министр финансов Болгарии Асен Василев сообщил, что обсуждается вопрос о продаже нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас", а премьер-министр Болгарии Николай Денков отметил, что интерес к предприятию проявляют несколько компаний. В посольстве России ТАСС сообщили, что не в курсе планов продажи завода.

"[Информация] о тайной подготовке к продаже завода "Лукойла" была объявлена в иностранных СМИ, это показатель того, что все изменения осуществляются тайно, без диалога, без информирования общества, даже по такому стратегически важному для страны вопросу, без анализа возможных процессов и их последствий, - указал Радев. - Я полагаю, что в этом случае правящее большинство должно дать ответ о том, какую судьбу они хотят видеть для завода "Лукойла", для тысяч граждан Болгарии, занятых на производстве, всего региона Бургаса, нашей национальной энергетики и экономики".

О транзите газа

Отвечая на вопрос о введении дополнительной оплаты за транзит российского газа через Болгарию, Радев определил действия правящего большинства как "некомпетентные и скандальные". Он подчеркнул, что от этого решения пострадает Венгрия - союзник и партнер по НАТО. "Здесь также затронуты интересы Сербии и не только", - добавил президент.

По его словам, решение по газу может привести компанию "Булгартрансгаз" к банкротству. "Мы должны потребовать ответа у управляющих - чьи интересы они обслуживают", - заключил он.

Позиция правительства

Премьер Николай Денков, комментируя высказывания главы государства, подчеркнул, что "правительство работает в интересах болгарских граждан, болгарской экономики и национальной безопасности Болгарии".

Он отметил, что доходы за транзит газа поступят в бюджет страны. Кроме того, такса, как он считает, поможет создать "истинную конкуренцию между трубопроводным и сжиженным газом, от которой бы выиграла вся Европа". Премьер также выразил уверенность, что банкротство "Булгартрансгазу" не грозит, ведь плата за транзит, по его словам, касается "Газпрома", а не конечных получателей и болгарской компании.

Плата за транзит

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию.

Как сообщила пресс-служба правительства Болгарии, документы по этому решению направлены на рассмотрение Еврокомиссии и переговоры на данную тему пройдут в ближайшую неделю в Брюсселе.

17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указывается на то, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии, а также "угрожает безопасности энергоснабжения" двух стран.