Постпред США объяснила, почему страна проголосовала против резолюции по Ближнему Востоку

Линда Томас-Гринфилд заявила, что ближневосточной резолюции СБ ООН нужен пункт о праве Израиля на самооборону

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают необходимым, чтобы в резолюции по палестино-израильскому кризису было упоминание о праве Израиля на самооборону. Таким образом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила, почему Соединенные Штаты единственными проголосовали против бразильского проекта резолюции.

"Соединенные Штаты разочарованы, что в резолюции нет упоминания о праве Израиля на самооборону, - сказала она. - после предыдущих террористических атак <...> совет подтверждал это право. Этот текст [резолюции] должен был сделать то же самое", - сказала она в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН сразу после голосования.

В среду СБ ООН не смог принять бразильский проект ближневосточной резолюции из-за вето Соединенных Штатов. США также голосовали против обеих российских поправок в бразильский проект резолюции.