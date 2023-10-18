СМИ: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у посольства Израиля в Афинах

По данным портала Newsbomb, протестующие никак не провоцировали полицейских, которые использовали спецсредства

АФИНЫ, 18 октября. /ТАСС/. Греческая полиция применила слезоточивый газ против колонны демонстрантов, которая приблизилась к посольству Израиля в Афинах. Об этом сообщает греческий информационный портал Newsbomb.

По его данным, демонстранты, подошедшие к посольству Израиля, подверглись нападению со стороны отрядов полицейского спецназа, применивших слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие никак не провоцировали полицейских, которые применили спецсредства, когда первые демонстранты появились у посольства Израиля, чтобы выразить солидарность с палестинским народом, отмечает портал.

По его сведениям, колонна остановилась. Тысячи протестующих продолжают находиться у посольства, выкрикивая лозунги и требуя "свободы Палестине".

Ранее многотысячный митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля прошел на центральной афинской площади Синтагма. Манифестацию у стен греческого парламента организовали Коммунистическая партия Греции, близкий к ней профсоюз "Всегреческий боевой фронт", студенческие союзы и другие организации. Также пришли палестинцы, проживающие в Греции. По оценке греческого информационного портала News 24/7, в митинге участвовали около 10 тыс. человек. С установленной напротив парламента трибуны ораторы на греческом и арабском языках высказывались в поддержку Палестины и осуждали Израиль.