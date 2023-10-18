СМИ: в Берлине вновь проходит пропалестинская демонстрация

По данным телеканала NTV, десятки демонстрантов задержали

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Агрессивно настроенные пропалестинские активисты, несмотря на запрет, вновь вышли на улицы в берлинском районе Нойкельн, где проживает большое число мусульман. Десятки демонстрантов были задержаны, передает телеканал NTV.

Манифестанты поджигали пиротехнику и забрасывали полицейских камнями и бутылками.

"У нас определенно есть несколько сотен человек на улицах Зонненаллее", - сказала начальник полиции Барбара Словик радиостанции RBB. "Ситуация в северной части Нойкельна напряженная", - добавила она. "Сегодня вечером мы можем ожидать, что все большие и малые группы будут выходить на улицы, скандировать и, возможно, совершать преступления", - считает она. Как и накануне вечером, на месте также дежурят сотрудники полиции с водометами. "Мы принимаем меры", - заверила начальник полиции.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.