Премьер Великобритании прибудет в Израиль с визитом

Риши Сунак проведет встречи со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом.

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Риши Сунак 19 октября прибудет с визитом в Израиль, после чего посетит еще несколько стран региона. Ранее появившиеся в СМИ сообщения об этом подтвердили в премьерской канцелярии.

У Сунака запланированы встречи с его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом. Темами переговоров должны стать открытие границ сектора Газа для доставки гуманитарной помощи и способы избежать еще большего обострения ситуации в регионе, говорится в сообщении.

"Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа должен стать переломным моментом для лидеров стран региона и всего мира, которые должны объединить усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, - заявил Сунак перед поездкой. - Я буду делать все, чтобы Соединенное Королевство находилось на переднем крае этих усилий".

Дальнейший маршрут ближневосточного турне премьера пока не уточняется. В среду вечером в очередную поездку по странам Ближнего Востока отправился и глава британского МИД Джеймс Клеверли, посетивший Израиль 11 октября. Он должен побывать в Египте, Катаре и Турции.