19 октября, 01:26,
обновлено 19 октября, 01:41
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля нанесла новые удары по объектам "Хезболлах" на границе с Ливаном

В пресс-службе ведомства сообщили, что поражен наблюдательный пункт организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении новых ударов по объектам, принадлежащим движению "Хезболлах", вдоль границы с Ливаном.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, принадлежащим "Хезболлах", вдоль границы с Ливаном в ответ на нападение в среду [18 октября]. Пораженные цели включают наблюдательный пункт, обращенный к морю, с которого были выпущены противотанковые ракеты по району Рош ха-Никра", - указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армейской пресс-службы. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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