19 октября, 01:53
Палестино-израильский конфликт

Спецкоординатор ООН: конфликт Израиля с ХАМАС поставил регион "на край пропасти"

Тор Веннесланд также назвал эскалацию на Ближнем Востоке "одним из самых тяжелых моментов для израильского и палестинского народов за 75 лет"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС поставил регион на край пропасти. Об этом заявил специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.

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"Боюсь, что мы на краю глубокой и опасной пропасти, которая может изменить траекторию палестино-израильского конфликта, если не всего Ближнего Востока", - приводит его слова газета Yedioth Ahronoth.

Он отметил, что нынешнее противостояние между Израилем и ХАМАС стало "одним из самых тяжелых моментов для израильского и палестинского народов за 75 лет". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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