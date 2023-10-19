Спецкоординатор ООН: конфликт Израиля с ХАМАС поставил регион "на край пропасти"

Тор Веннесланд также назвал эскалацию на Ближнем Востоке "одним из самых тяжелых моментов для израильского и палестинского народов за 75 лет"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС поставил регион на край пропасти. Об этом заявил специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.

"Боюсь, что мы на краю глубокой и опасной пропасти, которая может изменить траекторию палестино-израильского конфликта, если не всего Ближнего Востока", - приводит его слова газета Yedioth Ahronoth.

Он отметил, что нынешнее противостояние между Израилем и ХАМАС стало "одним из самых тяжелых моментов для израильского и палестинского народов за 75 лет".