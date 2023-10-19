Сын Дональда Трампа обвинил власти США в двойных стандартах

Комментируя состоявшуюся в Вашингтоне демонстрацию в поддержку Палестины, он указал, что ее можно назвать мятежом, "только если это делают республиканцы", а если демократы, это уже "протест за социальную справедливость"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Сын экс-президента США Дональд Трамп - младший обвинил американские власти в двойных стандартах, комментируя состоявшуюся в среду в Вашингтоне демонстрацию в поддержку Палестины. Группа участников этой акции проникла в одно из зданий комплекса Конгресса.

"Запомните, друзья, это мятеж, только если это делают республиканцы. Если это делают демократы, то это протест за социальную справедливость и это на 100% нормально. Двойные стандарты правосудия США отвратительны", - написал он на своей страницы в соцсети Truth Social.

18 октября демонстрация в поддержку Палестины состоялась на Капитолийском холме. Акцию организовали совместно две американские общественные организации Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир") и IfNotNow ("Если не сейчас"). Часть активистов из числа собравшихся на демонстрацию вошла в здание Кэннон и принялась скандировать там антивоенные лозунги. В связи с этим полиция Капитолия, по ее свидетельству, задержала порядка 300 человек. Однако лишь трем были предъявлены обвинения - в связи с неподчинением стражам порядка и попытками применения против них силы при аресте.

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Позже спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий.