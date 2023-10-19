У Конгресса прошла манифестация в поддержку Палестины

На месте демонстрации находилось множество нарядов полиции

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку Палестины состоялась в среду на Капитолийском холме. Участие в ней приняли несколько сотен человек, возможно, около 1 тыс., в том числе крупная группа американских граждан еврейского происхождения. Собравшиеся у Конгресса требовали прежде всего прекращения огня в секторе Газа и скандировали лозунг "Свободу Палестине!"

Как убедился побывавший на месте событий корреспондент ТАСС, манифестация прошла мирно, никаких эксцессов на ней не наблюдалось. За происходившим наблюдали многочисленные наряды полиции, тут же работало множество журналистов, в том числе иностранных. Акция состоялась на пересечении Индепенденс-авеню и Нью-Джерси-авеню около здания Кэннон, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США. Полиция Капитолия перегородила из-за митинга примыкающие улицы, полностью блокировав движение по ним автомобильного транспорта. Тем не менее, пешеходам можно было перемещаться свободно.

Акцию организовали совместно две американские общественные организации Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир") и IfNotNow ("Если не сейчас"). "Мы выступаем против участия США в войне Израиля против Палестины", - заявила корреспонденту ТАСС одна из активисток, американка по имени Элис. "Я сюда приехал из штата Пенсильвания, чтобы поддержать народ Газы. Израиль должен прекратить огонь и решать проблемы путем переговоров", - сказал корреспонденту ТАСС другой протестующий, которого зовут Джон.

Часть активистов из числа собравшихся на демонстрацию вошла в здание Кэннон и принялась скандировать там антивоенные лозунги. В связи с этим полиция Капитолия, по ее свидетельству, задержала порядка 300 человек. Однако лишь трем были предъявлены обвинения - в связи с неподчинением стражам порядка и попытками применения против них силы при аресте. "Демонстрации в зданиях Конгресса запрещены. Мы предупредили протестующих, чтобы они прекратили демонстрацию, а когда они не подчинились, начали их арестовывать", - заявила полиция Капитолия.

Ближе к завершению рабочего дня и наступлению сумерек манифестанты стали расходиться. Полиция при этом начала вновь открывать улицы. Однако демонстранты пообещали переместиться к посольству Израиля и продолжить акцию протеста там.

У Белого дома в середине рабочего дня корреспондент ТАСС не обнаружил никаких демонстрантов. В то же время у главной резиденции американского президента присутствовали усиленные наряды полиции, в том числе конной, и Секретной службы США, которая в первую очередь обеспечивает безопасность первых лиц государства и высокопоставленных иностранных гостей.